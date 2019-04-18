Тимошенко звонил робот с голосом Порошенко (фото)

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Юлия Тимошенко, как и тысячи украинцев, получила звонок от робота с голосом Петра Порошенко

Украинцам уже несколько дней поступают телефонные звонки с просьбой поддержать кандидата в президенты Петра Порошенко.

Так, избирателям звонят с городского телефона с кодом "044". После того, как человек отвечает на телефонный звонок, звучит запись сообщения от действующего гаранта.

"Здравствуйте, это Петр Порошенко. 21 апреля - решающий день, который определит судьбу страны. Прошу вас поддержать мой курс", - говорится в сообщении.

Дозвонился робот с голосом Порошенко и украинскому политику, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила на своей Facebook-странице. Также свое сообщение Юлия Владимировна сопроводила фотографией. На снимке Тимошенко с легкой улыбкой, в руке она держит телефон, с которого явно звучит голос робота.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", - говорится в сообщении.

Юлия Тимошенко (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Пользователи уже начали шутить по этому поводу.

"Ошибся номером! P. S. Интересно, Зеленскому уже позвонили?" - пошутил Алексей Павлов в комментарии под постом.

Украинцам поступают звонки с голосом Порошенко