ТОП-7 наиболее распространенных эротических фантазий по мнению психолога

Американский психолог провел масштабное исследование
Психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел исследование, по результатам которого определил наиболее распространенные сексуальные фантазии мужчин и женщин. Об этом сообщает издание The Independent.
В исследовании приняли участие более 4000 человек. В ходе него специалист спрашивал у участников, как часто они мысленно фантазируют об определенных людях, местах и вещах.
Таким образом психолог выделил 7 самых распространенных эротических фантазий.
На первое место Лемиллер выделил секс втроем. У 89% опрашиваемых был такой ответ. Они признались, что хотели бы воплотить такую фантазию в жизнь со своим возлюбленным.
Далее идет БДСМ. Так ответили 65% участников.
На третьем месте оказалось сексуальное разнообразие. Например, секс с незнакомым человеком.
Четвертую позицию в рейтинге заняли фантазии о сексе в общественном месте: в лифте, офисе или парке. Стоит отметить, что женщины отвечали об этом чаще мужчин.
На пятом месте – свободные отношения. В частности, фантазии о сексе с другим человеком с согласия партнера. 58% респондентов ответили, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.
Следом идет "восхищение" – фантазии о сексе, во время которых партнер восхищается ими.
На последнее место попал однополый секс. Люди с гетеросексуальной ориентацией хотели бы попробовать секс с человеком своего пола. Так, 59% опрашиваемых женщин и 29% мужчин ответили, что фантазируют об однополом сексе. Они также признались, что в их фантазии входил и секс с транссексуалом или трансвеститом.
Напомним, знаменитая американская актриса Синтия Никсон сообщила, что ее дочь Саманта превратилась в сына.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Что вы не знали о поцелуях?