ТОП-7 наиболее распространенных эротических фантазий по мнению психолога

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Американский психолог провел масштабное исследование

Психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел исследование, по результатам которого определил наиболее распространенные сексуальные фантазии мужчин и женщин. Об этом сообщает издание The Independent.

В исследовании приняли участие более 4000 человек. В ходе него специалист спрашивал у участников, как часто они мысленно фантазируют об определенных людях, местах и вещах.

Таким образом психолог выделил 7 самых распространенных эротических фантазий.

На первое место Лемиллер выделил секс втроем. У 89% опрашиваемых был такой ответ. Они признались, что хотели бы воплотить такую фантазию в жизнь со своим возлюбленным.

Далее идет БДСМ. Так ответили 65% участников.

На третьем месте оказалось сексуальное разнообразие. Например, секс с незнакомым человеком.

Четвертую позицию в рейтинге заняли фантазии о сексе в общественном месте: в лифте, офисе или парке. Стоит отметить, что женщины отвечали об этом чаще мужчин.

На пятом месте – свободные отношения. В частности, фантазии о сексе с другим человеком с согласия партнера. 58% респондентов ответили, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Следом идет "восхищение" – фантазии о сексе, во время которых партнер восхищается ими.

На последнее место попал однополый секс. Люди с гетеросексуальной ориентацией хотели бы попробовать секс с человеком своего пола. Так, 59% опрашиваемых женщин и 29% мужчин ответили, что фантазируют об однополом сексе. Они также признались, что в их фантазии входил и секс с транссексуалом или трансвеститом.

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