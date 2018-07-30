"Трагедия судьбы": в сети рассказали о молодом "киборге", похороненном в Киеве (фото)

Фото: facebook.com/Игорь Иванов

Украинцам рассказали о тяжелой судьбе защитника Донецкого аэропорта

В сети рассказали о погибшем молодом защитнике Донецкого аэропорта, который отдал свою жизнь за Украину. Об этом рассказал волонтер Ян Осока на своей странице в соцсети Facebook.

"Это история о киборге. Трагедия судьбы одного молодого парня и патриота, который в начале войны проходил срочную службу в родном городе, и остался верен своей стране. Парень из Донецкой роты срочников, роты, которая участвовала в боях за Донецкий аэропорт летом 2014-го года. Война сначала забрала его здоровья, а впоследствии - и жизнь, но она не смогла забрать у него честь и мужество, с которыми он прошел свой короткий и тяжелый путь воина, не упустив оружия из рук, не оставив пустым боевой пост. И хотя сейчас киборгами зовут тех, кто защищал терминалы, этот парень также был одним из тех, кто сражался за нашу с вами землю и небо возле ДАП", - написал он.

"Роман Петрович Крис родился 30.04.1994 года в Донецке. С 2015 года жил в Харькове. Парень закончил девять классов школы №8, после чего поступил в металлургический техникум, но обучение не закончил из-за того, что это не было его мечтой", - рассказал Осока.

Фото: Роман Крис (facebook.com/gilead.kroaton)

"Он видел себя только в сфере правоохранительных органов или военным, поэтому в апреле 2013 году он ушел на срочную службу в армию, ведь это могло быть своеобразным трамплином для осуществления его мечты", - отметил волонтер.

В 2013 году у Романа во время службы произошел миокордит. Он попал в Харьковский госпиталь, где ему предложили комиссоваться по состоянию здоровья, но парень категорически отказался и просил врачей этого не делать.

У Романа были мама, отчим и сестра.

"И вот, после госпиталя он снова возвращается в свою часть, и случилось это в 2014 году. К началу войны оставалось совсем немного", - написал Осока.

"Солдат, стрелок зенитно-ракетного комплекса 755-й отдельной радиолокационной роты 164-й отдельной радиотехнической бригады войск противовоздушной обороны. Приближалось время освобождаться в запас, но в Донецке начались массовые беспорядки, которые очень быстро вышли за границу обычных протестов, превратившись в страшное и жестокое. В связи с этими событиями Донецке роту молодых ребят - срочников специальным приказом оставляют на территории военного городка 156-го зенитно-ракетного полка (опорный пункт "Зенит", недалеко Спартака)", - рассказал он.

Рядом находился Донецкий аэропорт, это был июнь 2014 года.

"И они, солдаты срочной службы Донецкой роты, рядом с бойцами зенитно-ракетного полка и военной службы правопорядка, имея мало вооружения (две зенитки ЗУ-23-2 и гранатометы РПГ-22) стали на защиту "Зенита" и не сдались врагу, несмотря на массированные минометные и пулеметные обстрелы", - отметил волонтер.

"Бои проходили преимущественно ночью. Под утро было относительно тихо, и Рома звонил маме, чтобы успокоить ее. "Мама, все хорошо, я жив", - сказал парень, и мать каждую ночь не могла спать от страшного волнения, без сил падала в постель, засыпала на пару часов, и шла на работу, где все время раздавались разговоры о "фашистах" и "карателях". Бедная женщина еле сдерживала себя, чтобы не вцепиться кому-то из коллег в лицо", - добавил он.

По его словам, сестра Романа принципиально ходила в вышиванке, хотя в Донецке это уже было смертельно опасно. В адрес семьи начались угрозы.

"Парень очень переживал за свою семью, поэтому, когда в марте 2015 года сестра переехала в Харьков и поселилась в городке для переселенцев, это было большим облегчением для него", - отметил волонтер.

В конце июля 2014 года во время очередного боя Роман получил осколочное ранение и тяжелую контузию.

"Сначала его доставили в Днепр, а затем перевели в Харьковский военный госпиталь, где неравнодушные граждане и волонтеры окутали Романа заботой и вниманием, помогая преодолеть последствия ранений. Но к концу выздороветь он так и не смог, у него была частичная потеря слуха и довольно часто Рому беспокоила тяжелая головная боль", - рассказал волонетер.

Парень не сдавался и хотел жить полной жизнью. Он пытался устроиться на работу в полицию, однако ему отказали. Роман не мог получить удостоверение УБД, поскольку официально срочники не принимали участия в боях за ДАП. Позднее Роман переехал в Киев, где стал вожатым в детском лагере.

"Врачи запретили ему находиться на свежем воздухе в лесу, нагрузки и чрезмерную усталость, но он был молодым парнем, который пытался найти себя в жизни, совершенно отвергая свою инвалидность. Рома устроился в детский лагерь под Киевом работать вожатым, и в конце концов его организм не выдержал", - рассказал волонтер.

"Он умер в ночь на 11 июля от кровоизлияния в мозг. Ему было 24 года", - сообщил Осока.

Романа кремировали и похоронили его прах в Киеве на Байковом кладбище.

Скриншот поста (facebook.com/gilead.kroaton)

Ранее сообщалось, что в Киеве простились с погибшим бойцом ООС.

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