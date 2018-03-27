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"Траур по мозгам россиян": журналист резко высказался о трагедии в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 14:45
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.comgazeta42)
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.comgazeta42)

Он считает, что население России – "это расходный материал для Путина и его окружения"

Российский журналист Саша Сотник заявил, что виной ужасной трагедии в Кемерово, где погибли 64 человека, является неспособность россиян связать последствия катастроф с их первопричиной. Об этом передает "Обозреватель".

Журналист обратил внимание, что трагедии, подобные кемеровской, случаются в России с ужасающей регулярностью. Сотник вспомнил затонувшую "Булгарию", сгоревший клуб "Хромая лошадь", обрушение кровли Аквапарка в Москве и затопление Крымска. 

"И всякий раз власть (точнее – "вертикальная система", выстроенная Кремлем) реагирует одинаково: сначала – молчание, потом – ложь, спустя еще немного времени – суровая реакция "вождя" с назначением "стрелочников" и выражением негодования по отдельно взятому сиюминутному поводу. Без глубоких выводов. Без обозначения первопричин. Потому что первопричина сидит в Кремле и "негодуя, наказывает", - сказал он.

Саша Сотник отметил, что режим "спецуправления" страной не предполагает открытости, ведь не было никаких прямых включений с места трагедии, никакой достоверной информации.

"Плебс должен смотреть то, что запланировано "сверху". В Кемерово заживо горят дети? – неважно, у нас по плану – фильм про Путина и его обсуждение у Соловьева", - с сарказмом говорит журналист.

Он считает, что население России – это расходный материал для Путина и его окружения.

"Да, это – дикость: привезти детей на премьеру мультфильма и запереть их в зале "чтобы не разбежались". Да, это – ужас: переоборудовать под торговые центры какие-то складские ангары "без окон, без дверей", не следить за пожарной безопасностью, и тупо давать взятки, чтобы не было проблем. Но так устроена система", - говорит журналист.

Мужчина добавил, что траур, объявленный в Кемерово, надо объявлять на территории всей России.

"И не только траур по погибшим, а еще и траур по атрофированным мозгам россиян, не способным связать последствия катастроф с их первопричиной. И до тех пор, пока эти мозги не проснутся и не начнут работать – система продолжит пожирать как их детей, так и их самих", - с иронией подытожил Саша Сотник.

Напомним, что известный певец высказался о трагедии в Кемерово.

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Теги: Кемерово
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