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Тревожный симптом: Комаровский рассказал об опасности для младенцев

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 10:16
Тревожный симптом: Комаровский рассказал об опасности для младенцев
Комаровский рассказал о сроках закрытия родничка у детей (фото: t/me/dr_komarovskiy)

Евгений Комаровский объяснил, стоит ли беспокоиться, если родничок долго не закрывается

Доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал, можно ли сидеть детям на холодной поверхности, поделился информацией, что такое родничек у младенцев, и есть ли повод для беспокойства, если он заростает слишком быстро или наоборот слишком долго.

Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост, в котором разъяснил, что у новорожденного всего шесть родничков (неокостеневших участков черепа) на голове: два расположены по срединной линии свода черепа, и еще четыре - по бокам.

Постепенное закрытие родничка, который всегда проверяют педиатры при плановом осмотре, позволяет врачам судить о здоровье ребенка, а именно о состоянии обмена веществ, а также о росте костной ткани в целом.

В первую очередь, по словам педиатра, стоит обращать внимание на состояние так называемого "большого родничка", который расположен между двумя частями лобной кости и обеими теменными костями и имеет ромбовидную форму.

Комаровский утверждает, что у каждого ребенка свои сроки закрытия большого родничка. Но есть норма, на которую следует ориентроваться - это возраст от 10 до 14 месяцев жизни малыша.

Тревожный симптом: Комаровский рассказал об опасности для младенцев

Комаровский рассказал о сроках закрытия родничка у детей (фото: pixabay.com)

Иногда родничок может полностью зарости к трем месяцам, а иногда может быть открытым и у полторагодовалого ребенка. В большинстве случаев - это нормально, заявляет педиатр.

Но если к несвоевременному закрытию родничка присоединяются другие симптомы - это повод лишний раз сходить к врачу.

"Закрытие родничка в возрасте до 3 месяцев или незакрытие после 1,5 лет - это не повод для волнения при том очевидном условии, что это единственный тревожный симптом. Тем не менее "не повод для волнения" является поводом для осмотра врача", - пишет Комаровский.

Ранее доктор Комаровский сообщил, что нужно сделать, чтобы закаливание стало для ребенка привычной процедурой.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал, чем можно заменить спиртовые влажные салфетки.

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