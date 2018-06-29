Три девушки устроили жестокую драку за проезжую часть (видео)

Пешеход и водитель подрались из-за инцидента на переходе
В России девушки устроили драку посреди дороги. Одна из участниц происшествия переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время ей посигналила водитель, которая спешила проехать. В ответ пешеход ударила авто пакетом, который был у нее в руках. Водитель вышла и завязалась драка. Видео потасовки опубликовало ТСН.
Инцидент произошел в городе Новороссийск.
Водитель выскочила из салона и набросилась на пешехода. Однако первая девушка оказалась сильнее, она потащила водителя за волосы и повалила соперницу на асфальт. Увидев, что водителю авто нужна помощь, к драке присоединилась пассажир автомобиля.
В итоге девушек разборонили проходящие мимо мужчины. Чем закончился инцидент – остается неизвестным.
Видео: Девушки устроили драку посреди дороги (YouTube/ТСН)
Ранее сообщалось, что в Киеве велосипедист сбил пешехода.
История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)