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Интервью

Три девушки устроили жестокую драку за проезжую часть (видео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 14:02
Фото: pixabay.com/klimkin
Фото: pixabay.com/klimkin

Пешеход и водитель подрались из-за инцидента на переходе

В России девушки устроили драку посреди дороги. Одна из участниц происшествия переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время ей посигналила водитель, которая спешила проехать. В ответ пешеход ударила авто пакетом, который был у нее в руках. Водитель вышла и завязалась драка. Видео потасовки опубликовало ТСН.

Инцидент произошел в городе Новороссийск.

Водитель выскочила из салона и набросилась на пешехода. Однако первая девушка оказалась сильнее, она потащила водителя за волосы и повалила соперницу на асфальт. Увидев, что водителю авто нужна помощь, к драке присоединилась пассажир автомобиля.

В итоге девушек разборонили проходящие мимо мужчины. Чем закончился инцидент – остается неизвестным.

Видео: Девушки устроили драку посреди дороги (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Киеве велосипедист сбил пешехода.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: драка, водитель, пешеход
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