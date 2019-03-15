Три дня прожил в квартире с трупом: детали трагедии под Киевом

Коллаж РБК-Украина

Взрослый сын жестоко расправился с собственной матерью

В Киевской области 34-летний мужчина убил собственную мать, а потом закрылся в квартире вместе с ее телом. Об этом сообщили в сообществе "Вышгород без цензуры" в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла накануне 8-го марта в ЖК "Ярославичи-2" в Вышгороде Киевской области. Соседи почувствовали трупный запах, который исходил из квартиры в ЖК, и вызвали патрульную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли попасть в указанную квартиру и обнаружили там 34-летнего местного жителя и тело его 60-летней матери, которое, по данным экспертов, пролежало в квартире не менее трех суток.

Во время досудебного расследования было установлено, что у мужчины были постоянные личные неприязненные отношения с матерью. В тот день у них возникла сначала словесная перепалка, которая переросла в серьезный конфликт. В порыве ярости мужчина начал наносить матери удары, которые повлекли за собой смерть. После содеянного мужчина несколько дней не выходил из квартиры.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Дальнейшую его судьбу решит суд.

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