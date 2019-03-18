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В центре Киева попрошайка избил наблюдательницу ОБСЕ

STYLERЖизнь    18.03.2019 - 10:45
В центре Киева попрошайка избил наблюдательницу ОБСЕ
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция занялась расследованием инцидента

Наблюдательницу ОБСЕ избили в центре Киева на улице Дарвина недалеко от Бессарабской площади. Инцидент произошел ночью, когда французская представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ возвращалась к себе в гостиницу, передает "Страна" со ссылкой на собственный источник в МВД.  

Француженка приехала в Украину в феврале для мониторинга проведения выборов президента 31 марта.

Отмечается, что женщину на уличной лестнице стал преследовать неизвестный мужчина. Он принялся выпрашивать у нее деньги.

Наблюдательница ОСБЕ пробовала отвадить бродягу, но тот вдруг нанес ей несколько ударов. По всей видимости, мужчина намеревался ограбить потерпевшую.

Женщина стала кричать и звать на помощь, после чего злоумышленник убежал. 

Полиция открыла по факту инцидента производство и занялась расследованием.  

Задержать преступника не удалось.

Пострадавшую женщину обследовали медики. Предварительно установлено, что она получила легкие телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, недавно в Соломенском районе Киева мужчина избил женщину за то, что она была одета в дорогую шубу. Пострадавшей оказалась редактор телеканала NewsOne. 

Также мы писали о том, что в марте в селе Чабаны под Киевом депутаты сельского совета напали на журналиста и его коллегу. Они нанесли им телесные повреждения и разбили камеру. 

Напомним, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения правил дорожного движения.

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