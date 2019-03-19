Цены на лекарства существенно изменятся: чего ждать украинцам

Фото: Цены на лекарства начнут регулировать (УНИАН)

В Минздраве будут регулировать цены на наиболее популярные препараты из Нацперечня

Национальный перечень лекарственных средств – это список препаратов, которые любой пациент в Украине должен гарантированно получить бесплатно при лечении в стационаре. Их должны закупать медучреждения за средства госбюджета.

В Минздраве сообщили, что теперь для наиболее популярных лекарственных средств, которые входят в Нацперечень, установят предельные цены. При этом максимально допустимая цена на то илииное лекарство будет зависеть от цен на действующее вещество в соседних с Украиной странах. К слову, похожая модель регулирования цен на лекарства уже начала работать в программе “Доступные лекарства” и дает положительные результаты, уверены в министерстве.

Зачем вводят регулирование цен?

В Минздраве все время мониторят, как поллитику Нацперечня реализуют в регионах.

“Мы видим как положительные, так и отдельные негативные тенденции. Объемы закупок жизненно необходимых лекарств в медучреждениях растут. Поэтому снижаются и расходы из карманов пациентов. Из негатива – на некоторые лекарственные средства из списка фармкомпании необоснованно завышают цены. Итак, эта ситуация нуждается в регулировании государством цен на такие препараты”, - отметил Роман Илык, профильный заместитель министра здравоохранения на профильном конгрессе.

В Нацперечне есть лекарства, которые пользуются популярность больше, чем другие. Таких лекарств около 60 из 427. Всего в денежном выражении они занимают около 80% общего объема закупок препаратов в регионах.

Фото: Цены на наиболее популярные лекарственные средства для лечения в стационаре будут регулировать (РБК-Украина)

Что это даст пациентам? Если ввести регулирование цен на лекарства в стационарах, то медицинские учреждения уже скоро будут существенно экономить средства, покупать больше препаратов из Нацперечня и за ним, убеждены эксперты. Тогда пациент получит еще больше бесплатных для него лекарств, когда лечится в стационаре и сможет еще больше экономить.

Цены на двадцать три действующих вещества уже регулируют через программу "Доступные лекарства". Для еще тридцати препаратов в Минздраве планируют уже в этом году ввести регулирование цен согласно модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарство в пяти соседних странах).

Как будет действовать ограничение цен? Оно будет действовать на закупки лекарств медицинскими учреждениями за средства из госбюджета. Модель внешнего реферирования будут применять для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и за которым объем продаж за год составляют более чем 5 миллионов грн.

Также стоит добавить, что предельная цена на лекарства из Нацперечня будет устанавливаться на основе средней цены трех наименьших значений из пяти стран, в которых эксперты будут сравнивать такие цены.

Дополнительно будут применять понижающий коэффициент 0.8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине. В Минздраве говорят, что такой метод применения коррекции на уровень дохода и понижающего коэффициента рекомендована ВОЗ для стран, имеющих более низкий уровень доходов граждан, чем в странах, которые берутся для сравнения цен. Странами для сравнения цен на препараты будут Словакия, Польша, Чехия, Венгрия и Латвия.

Напомним, ранее мы писали, какие услуги у врача станут бесплатными. Для многих украинцев такой перечень стал сюрпризом, ведь ранее за большинство этих услух приходилось платить.

Также стало известно, что декларации с врачами подписали уже более 25 миллионов украинцев. По словам экспертов, за первые месяцы 2019 года динамика подписания деклараций растет: находить своего семейного врача стали еще больше украинцев. Если декларация подписана, то получать медицинские услуги станет намного проще.