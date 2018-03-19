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"Туалетная реклама": сеть возмутила столичная кофейня, где предлагают перевозки в РФ

STYLERLIFE        19.03.2018 - 12:29
Фото: реклама перевозок в РФ (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)
Фото: реклама перевозок в РФ (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)

В заведении заметили листовки с соответствующей рекламой возле метро

В заведении заметили листовки с соответствующей рекламой возле метро "Черниговская", распространяют рекламу регулярных перевозок из Киева в Москву. Об этом сообщил Ярослав Бондаренко на своей странице в Facebook и прикрепил фотографию листовки.

"Реклама для рабов. Не долго утро было добрым... Отправил пачку туалетной рекламы в мусор - мутит от цветов страны ублюдков... Метро "Черниговская", прямо в кофейне... Александр ПНХ со своими перевозками", - пишет он.

Скриншот поста (facebook.com/Yaroslav.Bondarenko.UA)

Пользователи высказали свое возмущение в комментариях.

"В западной Украине это тоже не нередкое явление, к сожалению", - отметили в сети.

"У нас регулярно по столбам и подъездам клеят", - уточнили пользователи.

Ранее заметили, что в столичном супермаркете продают игрушки с символикой РФ.

"В этом торговом центре продают предметы, через которые напрямую идет пропаганда российских спецслужб, российских силовых структур", - отметил Филимоненко.

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