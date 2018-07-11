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Мужчина четвертый день находится в коме

На курорте в Турции россиянин до полусмерти избил украинца. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

57-летний житель Запорожья четвертый день находится в коме.

Сообщается, что запорожские туристы вылетели в гостиницу Ganita holiday village в городе Аланья 6 июля. На следующий день один из украинцев получил тяжелые травмы, после того, как его избил гражданин РФ. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии в реанимацию больницы Алании и четвертый день не приходит в себя.

Представитель турагентства рассказал, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседней гостиницы.

Когда избитый украинец поступил в больницу, он был в состоянии алкогольного опьянения, что не дает ему права на страховые компенсации.

"Возможно, российский турист тоже был в алкогольном опьянении. У нашего туриста обнаружено в районе 2,8 промилле в крови", – сообщил турагент.

Жена пострадавшего говорит, что у нее нет денег ни на оплату лечения мужа, ни на его транспортировку домой, поскольку, по условиям договора, страховые выплаты аннулируются, если турист был пьяным.

Ранее сообщалось, что в Виннице двое педагогов жестоко избили иностранца и его несовершеннолетнего сына.

Мужчина мирно прогуливался по городу со своими сыновьями, но на него внезапно напали и избили. Иностранец утверждает, что хулиганы были пьяными.

"У меня нос сломан, зубы, черепно-мозговая травма – голова болит. Били по спине, по руке", - рассказал потерпевший Ферас Аль Хурани.

В больнице рассказали о состоянии пострадавшего.

"Повреждения лицевого черепа и в том числе зубов", - говорит нейрохирург Александр Росийчук.

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