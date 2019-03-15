Убегал от полиции, но попал под горячую руку мамы: в сети высмеяли неадеквата из Хмельницкого

Коллаж РБК-Украина

Мать пристыдила пьяного сына в присутствии патрульных

11 марта на службу 102 поступила информация о том, что водитель в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Chery и уехал в неизвестном направлении. Правонарушителя поймали, после чего парень попал под горячую руку мамы, за что был высмеян пользователями сети. Об этом информирует Патрульная полиция Хмельницкой области в Facebook.

Прибыв на место, инспекторы попросили правонарушителя остановиться, однако тот не стал слушаться и решил скрыться. Далеко уехать не удалось - он наехал на бордюрный камень, в результате чего транспортное средство перевернулось на крышу. Тогда мужчине уже было некуда деваться, а патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения у сбегавшего.

Мать также решила провести профилактическую беседу со своим ребенком, пристыдив его в присутствии патрульных. "У тебя беременная жена, ты можешь хотя бы ради нее быть человеком", - сказала женщина.

Некоторые пользователи поддержали маму и с юмором восприняли ситуацию, другие же, напротив, посчитали, что такому неадеквату никакие нравоучения не помогут:

"Нужно забрать права у него и в тюрьму";

"Наделал беды - пусть отвечает за свои поступки. Ему же не 10 лет, а здоровый бугай!";

"Нужно было до этого воспитывать";

"Думаю, в данной ситуации мать больше поспособствовала, чем полиция";

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