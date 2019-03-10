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Убили и обглодали: в лесу под Одессой нашли труп парня (фото)

STYLERЖизнь    10.03.2019 - 17:31
Убили и обглодали: в лесу под Одессой нашли труп парня (фото)
Фото: РБК-Украина

От тела остался лишь череп и тазобедренная кость

В лесополосе Одесской области недалеко от трассы Тарутино-Березино был обнаружен обглоданный труп парня. На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела, передает пресс-служба полиции.

Обстоятельства при которых погиб мужчина - неизвестны. Полиция уже завела уголовное производство, чтобы выяснить личность погибшего и того, кто мог совершить это зверское преступление. 

К слову, от тела остался лишь череп и тазобедренная кость. Возраст погибшего, по словам экспертов, от 25 до 35 лет, смерть мужчины наступила примерно неделю назад.

Открыто уголовное дело. На данный момент полиция не может точно определить - была ли смерть естественной или произошло убийство, поскольку труп сильно поврежден животными.

Напомним, что на заводе Николаева труп работника выбросили за забор. Установлено, что мужчина упал с высоты около четырех метров, когда проводил монтажные работы дымохода одного из складских помещений. Он упал со строительных лесов.

Мы писали, что в метро Харькова случилось ЧП. Там обнаружили уже несколько трупов за два дня. На входе станции "Академика Барабашова" бездыханное тело мужчины пролежало несколько часов, пока один из проходящих мимо пассажиров не заподозрил что-то неладное.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело женщины в яме, в которой она пролежала более трех дней. Следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Она окоченела от холода и тело уже начало разлагаться.

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