"Убили и выбросили тело": боевик "ДНР" рассказал всю правду о террористах

Фото: facebook.com-abazia

Бывший террорист откровенно рассказал о том, что делали его "сослуживцы"

Экс-боевик "ДНР" Владимир Бакланов рассказал, чем занимались террористы, пока он был в их рядах. Об этом сообщает "Прямий".

Владимир "служил" в седьмой мотострелковой бригаде. Среди террористов, по его словам, есть много российских военных, совершаются поставки оружия из РФ.

"Я был военнослужащим роты (командир роты - "Полынь", Голицынский Ян Викторович), обычным стрелком на начальном этапе - с 22 июля по начало сентября 2014 года", - рассказал Бакланов.

Мужчина покинул ряды террористов, потому что там не соблюдают законов и происходят зверские убийства.

"Люди разочарованы очень сильно. Россия не выполнила своих обещаний, которые давал Путин в 2014 году. Не приняли "ЛДНР" в состав России. Обещания были - пусть не напрямую, но косвенно они были. Путин обещал, что не будет проливаться кровь на Донбассе. Это он публично обещал. Но война продолжается четыре года, и конца-края ей нет", - рассказал экс-боевик.

Бывший террорист рассказал, что в "ДНР" часто убивают своих.

"4 декабря 2017 исчез "боец​​ "Север, фамилия Макляк, гражданин России, из Норильска. Убитый своими. Во время поисков в 7 часов вечера я получил пулю в спину и в тяжелом состоянии попадаю в госпиталь. На следующий день, 5-го числа, погибает еще один человек. Фамилия его Ермаков, позывной "Паук". Сам Макляк погибает между четвергом и пятницей. 4-е число - это понедельник. В четверг его ранят в лежачем положении, судя по медэкспертизе. А в пятницу он умирает от переохлаждения. Боевики роты "Креста" его выносят. Они же и убили. Захватили в плен просто в траншее, приперли к себе. В пятницу он умер. В субботу выбросили его тело. Расследование не проводится", - рассказал Бакланов.

Напомним, что в зоне ООС украинские военные ликвидировали вражескую ДРГ.

В паблике "Вернись живым" в соцсети рассказали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к позициям 56 ОМБр в районе Донецкого аэропорта. Один из наших военнослужащих отметил, что враги шли в "развалочку" дорогой и особо не прятались.

"Метров 15-20 они шли в полный рост, "в развалочку", несмотря на выстрелы", - говорит военнослужащий Виталий.

По словам военных, наш пулеметчик сделал несколько выстрелов – два из них были точными.

Герои, погибшие в июне 2018