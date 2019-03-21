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Убили и закопали в лесопосадке: на Донбассе боевики жестоко поглумились над пастухом

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 16:07
Убили и закопали в лесопосадке: на Донбассе боевики жестоко поглумились над пастухом
Коллаж РБК-Украина

Боевики застрелили мирного жителя

На Донбассе боевики застрелили мирного жителя, который пас на поле стадо. Убийцы решили скрыть данное преступление и закопали бездыханное тело мужчины в ближайшей лесопосадке. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Отмечается, что двое оккупантов были арестованы, поскольку они скрыли последствия совершенного преступления, закопав тело покойного в лесополосе. Погибший был найден с помощью кинологов. "Арестованы два оккупанта, которые в настоящее время находятся под стражей в местной комендатуре", - сообщает офицер ВСУ.

Между тем, в штабе Объединенных сил сообщают, что в течение 20 марта российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, 10 из которых - с применением минометов калибром 120 и 82 мм (было выпущено 74 мины).

Кроме того, противник обстреливал украинских воинов из противотанкового ракетного комплекса, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения. 

Напомним, что на оккупированном Донбассе боевик застрелил местного жителя. Также сообщается, что оккупационная "администрация" РФ пытается скрыть информацию о данном инциденте.

Ранее сообщалось, что на Донбассе взорвался скрытый арсенал, в из-за чего погибли два боевика и еще один получил ранения.

Мы писали, что на оккупированный Донбасс прибыла очередная группа наемников из России. Оккупационное командование обещало наемникам денежное вознаграждение и освобождение от уголовных дел за совершенные на территории России преступления.

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