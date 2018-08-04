"Убивает котят, вынимая органы": в сети появились подробности "ужасного хобби" шестилетней девочки

Фото: (pixabay.com)

Причиной шокирующих действий малолетнего ребенка является агрессия со стороны матери

В социальной сети Facebook в сообществе dtp.kiev.ua жители Киева негодуют: на улицах совершенно открыто орудует маньяк-убийца, который охотится на мелких животных. По мнению жительницы соседнего дома маньяком является 6-летняя девочка из неблагополучной семьи.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"У нас в соседнем доме живет 6-ти летняя девочка, у которой есть ужасное хобби. Я бы сказала, ежедневная цель. Регулярно она отыскивает и убивает котят. Режет ножом, скручивает шеи, выкалывает глаза и т. д. Девочка живет с мамой, злоупотребляющей алкоголем. Постоянно грязная и без присмотра. С трех лет ее видели бегающей одной на улице по ночам. Мать регулярно ее избивает. И чем больше она ее бьет, тем больше у девочки желание убивать. Раньше это были птенцы голубей, теперь это котята. Но она уже начала переключаться на собак. Один раз приложила ножик ребенку к горлу. Как это остановить? У нас тут живет малолетний маньяк с реальными психическим отклонениями. С матерью говорить невозможно - она неадекватная и агрессивная. Девочка в садик не ходила. В школу, видимо, тоже пока не собирается. Мать постоянно приводит домой разных мужчин. Часто в эти моменты Веронику выгоняют на улицу. Помогите решить этот вопрос! Девочку надо изолировать от горе-матери и провести серьезную психологическую работу. Ее желание убивать стремительно прогрессирует. Есть у них еще мальчик 14 лет. Но того вообще давно не видели, он домой не приходит. К следователю обращались, заявление в полицию писали, но пока ничего положительного. Должен же кто-то на это реагировать?", — пишет жительница соседнего дома Виктория.

Также соседка дополнила, что девочка ходит и сама рассказывает о своих действиях, однако не от первого, а от третьего лица.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dtp.kiev.ua

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