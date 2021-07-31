Убийство 6-летней девочки под Харьковом: появились новые детали

На днях в пгт Старый Салтов Харьковской области обнаружили тело шестилетней девочки . Полиция подозревает в ее убийстве 13-летнего соседа. Сейчас стало известно, что Мирослава умерла от удара по голове, который нанесли тупым предметом.

"Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны", - отметил он.

Ранее сообщалось, что девочку изнасиловали, поэтому Чубенко спросили и об этом. На что он ответил, что это станет ясно после экспертизы, которая займет не меньше месяца.

Когда исчезла Мирослава

6-летняя девочка найдена мертвой

Мать ребенка заметила, что она пропала 28 июля. Вечером девочка пошла гулять и не вернулась домой. Соседская девочка сказала, что она ушла с 13-летним Богданом, с которым была знакома.

Тело Мирославы с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов. На теле девочки были ссадины, также медики диагностировали травму головы.

Что известно о подозреваемом

Он живет в доме погибшей на первом этаже и часто играл с детьми. При этом маме девочки это не нравилось ведь у них была слишком большая разница в возрасте.

В соцсетях пишут о том, что в одном из частных дворов парень с особой жестокостью убил трех щенков.