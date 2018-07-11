Убийство в Бердичеве: появились подробности жестокого преступления

Подростка, который подозревается в убийстве, задержала полиция
В Бердичеве 15-летний подросток убил 37-летнюю женщину. Подробности о происшествии сообщает ТСН.
Убитую нашли в 800 метрах от ее дома
"Все напуганы, все говорят об этом. Я считаю, что это какой-то беспредел. Надо чтобы нашли кого-то", - говорит соседка погибшей.
В убийстве женщины подозревают 15-летнего подростка. Его задержала полиция.
"Он из нормальной семьи. Конечно, он свою вину не признает, но доказательства настолько неоспоримы, что прокуратура поддержала обвинение", - отметил начальник полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
37-летнюю Валерию с перерезанным горлом и десятком ножевых ран нашел прохожий. Женщина гуляла с собакой, когда на нее напали. У погибшей осталась дочь.
Подозреваемого задержали спустя полтора суток. Его сняли камеры заправки неподалеку, а впоследствии нашлись свидетели, которые видели парня в медицинских перчатках. Их и окровавленную одежду нашли неподалеку от места убийства.
По словам полицейских, с жертвой подросток знаком не был.
"Отсутствие мотива совершения этого преступления. Мы можем только рассматривать такие версии, как психические расстройства, мы можем рассматривать версию, что может это вид какой-то опасной игры. Когда мы "взломали" его телефон, мы нашли много визитов на сайты порнографического характера. И самое главное, мы нашли в поисковой базе, он делал поисковые запросы "Как убить человека", - рассказал Печененко.
Видео: В Бердичеве подросток зарезал женщину (tsn.ua)
Правоохранители опасаются, что убийство могло быть совершено под влиянием групп в соцсетях – это означает, что могут быть новые жертвы. У психологов другая версия.
"На мой взгляд, это прежде всего психиатрический аспект. 15 лет – это как раз такой подростковый возраст, когда человек самоутверждается, что-то ищет, пытается себя как-то найти. Есть агрессия, агрессия смертоносная, которая накапливалась определенным образом и, опять же, я думаю, что определенным образом подыскивалось, на кого она должна быть направлена", - пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории социальной психологии личности института социальной и политической психологии Борис Лазоренко.
На допросах подозреваемый молчит. Его арестовали на два месяца. Преступнику грозит до 10 лет заключения. Прояснить его мотивы может психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Бердичеве 15-летний парень убил женщину.
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