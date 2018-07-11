Убийство в Бердичеве: появились подробности жестокого преступления

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Подростка, который подозревается в убийстве, задержала полиция

В Бердичеве 15-летний подросток убил 37-летнюю женщину. Подробности о происшествии сообщает ТСН.

Убитую нашли в 800 метрах от ее дома

"Все напуганы, все говорят об этом. Я считаю, что это какой-то беспредел. Надо чтобы нашли кого-то", - говорит соседка погибшей.

В убийстве женщины подозревают 15-летнего подростка. Его задержала полиция.

"Он из нормальной семьи. Конечно, он свою вину не признает, но доказательства настолько неоспоримы, что прокуратура поддержала обвинение", - отметил начальник полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

37-летнюю Валерию с перерезанным горлом и десятком ножевых ран нашел прохожий. Женщина гуляла с собакой, когда на нее напали. У погибшей осталась дочь.

Подозреваемого задержали спустя полтора суток. Его сняли камеры заправки неподалеку, а впоследствии нашлись свидетели, которые видели парня в медицинских перчатках. Их и окровавленную одежду нашли неподалеку от места убийства.

По словам полицейских, с жертвой подросток знаком не был.

"Отсутствие мотива совершения этого преступления. Мы можем только рассматривать такие версии, как психические расстройства, мы можем рассматривать версию, что может это вид какой-то опасной игры. Когда мы "взломали" его телефон, мы нашли много визитов на сайты порнографического характера. И самое главное, мы нашли в поисковой базе, он делал поисковые запросы "Как убить человека", - рассказал Печененко.

Видео: В Бердичеве подросток зарезал женщину (tsn.ua)

Правоохранители опасаются, что убийство могло быть совершено под влиянием групп в соцсетях – это означает, что могут быть новые жертвы. У психологов другая версия.

"На мой взгляд, это прежде всего психиатрический аспект. 15 лет – это как раз такой подростковый возраст, когда человек самоутверждается, что-то ищет, пытается себя как-то найти. Есть агрессия, агрессия смертоносная, которая накапливалась определенным образом и, опять же, я думаю, что определенным образом подыскивалось, на кого она должна быть направлена", - пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории социальной психологии личности института социальной и политической психологии Борис Лазоренко.

На допросах подозреваемый молчит. Его арестовали на два месяца. Преступнику грозит до 10 лет заключения. Прояснить его мотивы может психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве 15-летний парень убил женщину.

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