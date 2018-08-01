Убийство бойца АТО в Бердянске: друг "Сармата" рассказал о возможных заказчиках

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Свидетель убийства поделился мнением о "кандидатуре" нардепа на роль заказчика

В городе Бердянск Запорожской области 31 июля был убит боец АТО Виталий Олешко с позывным "Сармат". Перед убийством активисту, который участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен, угрожали. Об этом рассказал изданию "Апостроф" его товарищ Андрей Маджаров, который находился рядом с Олешко на момент убийства.

"Это все было в устной форме", - рассказал Маджаров.

"Например, есть запись телефонного разговора, где местный депутат Бердянского городского совета Владислав Кюрчев четко говорит, что "Сармата" скоро кончат, как и его близких друзей", - отметил друг убитого.

Свидетель преступления считает, что лишить Виталия жизни мог кто угодно, в частности народный депутат Александр Пономарев.

Маджаров отметил, что он и погибший активно занимались поисками и препятствием незаконным делам народного избранника.

"Мы вели активные действия в отношении его неправильной политики: грабежей городского и областного бюджетов. Плюс у него много предприятий, которые не платят налоги. У нас была активная гражданская позиция в отношении этого депутата. Мы постоянно трепали власть, благодаря прямым эфирам заходили в кабинеты, вскрывали все планы, и показывали людям, как чиновники грабят нас и наш бюджет", - отметил друг убитого.

"У Александра Пономарева есть несколько баз отдыха, которые незаконно построены и перегородили проходы к морю. Все сходится на Александра Пономарева. Но нужно быть глупцом, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело", - считает Маджаров.

Он добавил, что после участия в боевых действиях на Донбассе у Олешко остались враги среди террористов и оккупантов.

"У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать кто угодно. Мы надеемся, что правоохранительные органы добьются истины и справедливости", - предположил он.

Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником боев за Иловайск, участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени.

Ранее сообщалось, что в Бердянске застрелили бойца АТО с позывным "Сармат".

Напомним, полиция задержала убийц Виталия Олешко. Злоумышленники пытались скрыться. Они успели доехать до села Приморское Запорожской области. Убийца был опознан свидетелем преступления - другом Олешко Андреем Маджаровым.

Позднее свидетель преступления рассказал детали.

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