Убийство бойца АТО в Бердянске: появились интересные детали о задержанных

Фото: Виталий Олешко (facebook.com/Виталий Сармат)

Предположительно, они причастны к местной полиции

Двое задержанных по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" могут иметь отношение к полиции Бердянска. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава добровольческого батальона ОУН Леонид Литвиненко.

Фото: Задержанные (facebook.com/Леонід Литвиненко)

Он рассказал, что узнал задержанных на фотографиях. Одного из них Литвиненко помнит с 2017 года, когда он видел его общающимся с полицейскими. Второго мужчину бывший глава добровольческого батальона ОУН видел одетым в форму мариупольских полицейских, которые в составе конвоя дважды вывозил Литвиненко из СИЗО.

"Это пешки. Кому еще не понятно, заказчики убийств борцов с системой – на Банковой, МВД, ГПУ, СБУ. А заказы выполняют рядовые, специально для этого купленные, те, которые стали "мусорами"…" – подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/Леонід Литвиненко)

Напомним, что полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бойца АТО в Бердянске.

Как сообщают в ведомстве, полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области.

"Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также друг "Сармата" рассказал о возможных заказчиках.

еред убийством активисту, который участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен, угрожали.

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