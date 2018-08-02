Убийство бойца АТО в Бердянске: появились интересные детали о задержанных

Предположительно, они причастны к местной полиции
Двое задержанных по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" могут иметь отношение к полиции Бердянска. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава добровольческого батальона ОУН Леонид Литвиненко.
Фото: Задержанные (facebook.com/Леонід Литвиненко)
Он рассказал, что узнал задержанных на фотографиях. Одного из них Литвиненко помнит с 2017 года, когда он видел его общающимся с полицейскими. Второго мужчину бывший глава добровольческого батальона ОУН видел одетым в форму мариупольских полицейских, которые в составе конвоя дважды вывозил Литвиненко из СИЗО.
"Это пешки. Кому еще не понятно, заказчики убийств борцов с системой – на Банковой, МВД, ГПУ, СБУ. А заказы выполняют рядовые, специально для этого купленные, те, которые стали "мусорами"…" – подытожил он.
Скриншот поста (facebook.com/Леонід Литвиненко)
Напомним, что полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бойца АТО в Бердянске.
Как сообщают в ведомстве, полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области.
"Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Также друг "Сармата" рассказал о возможных заказчиках.
еред убийством активисту, который участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен, угрожали.
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