Убийство бойца АТО в Бердянске: стали известны личности киллеров

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Убийцы имели отношение к добровольческим батальонам

Киллерами, которые совершили убийство бойца АТО Виталия Олешко, оказались снайперы из подразделения "Торнадо". Об этом сообщил Николай Цукур на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший заместитель командира подразделения "Торнадо" Николай Цукур рассказал, что на фотографии киллера, которую опубликовали в сети, он опознал экс-бойца батальона "Торнадо", снайпера Артема Матюшина, который позднее перешел в полк "Азов".

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. В 2015 году были задержаны семь бойцов "Торнадо" и командир Онищенко Руслан. Я, как первый заместитель командира "Торнадо" возглавил батальон. С личным составом были выведены из зоны АТО в город Боярку, Киевской области. Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешли в полк "Миротворец", - написал Цукур.

Фото: facebook.com/Николай Цукур

Он отметил, что Матюшин и еще два бойца не просто перешли в полк "Азов", а самовольно покинули базу подразделения "Торнадо" ночью.

"Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк Азов. И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу "Торнадо". Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал, что оружие у него и он перевел их в подразделение Азов", - сообщил Николай Цукур и добавил, что до сегодняшнего дня судьба этих бойцов была ему не известна.

"На сегодняшний день их судьба была не известна. Артём у себя на странице в ФБ о "Торнадо" не вспоминает, а постит НацДружины", - отметил боец.

Фотографии остальных участников преступления опубликовал ан своей странице в Facebook координатор "Стоп террор" Семен Кабакаев.

Фото: facebook.com/kabakaevsemen

Напомним, во вторник, 31 июля в Бердянске был убит боец АТО Виталий Олешко. И уже через несколько часов журналист Юрий Бутусов сообщил о задержании киллеров.

Видео: РБК-Украина