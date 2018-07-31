Убийство бойца АТО в Бердянске: свидетель преступления рассказал детали

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Свидетель убийства пытался задержать стрелявшего

В сети появились подробности резонансного убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", в которого выстрелили на глазах у его супруги и друга. О деталях стало известно из видеозаписи бойца АТО Леонида Подколзина.

С места убийства он вел трансляцию на своей странице в Facebook. Так, очевидец происшествия рассказал ему, что бойца убили двумя выстрелами. В Олешко стреляли из атипичного огнестрельного оружия - "обреза".

Опубліковано Леонідом Подколзіним Вівторок, 31 липня 2018 р.

Видео: трансляция Леонида Подколзина (facebook.com/profile.php?id=100010266193192)

"Стреляли пули. Один четко в затылок, один – в центр спины. С "обреза" не так просто ж стрелять", - поделился информацией очевидец.

Также свидетель сообщил, что пытался остановить преступника выстрелом из травматического оружия.

Напомним, полиция задержала группу киллеров, которые во вторник, 31 июля, совершили убийство известного активиста, бойца АТО Виталия Олешко. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.

Также мы писали о том, что в сети появились детали убийства военного в Харьковской области.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Герои, погибшие в июне 2018