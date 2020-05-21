Убийство девочки в Харькове: в деле с подозреваемой новый поворот

Подозреваемую в убийстве Татьяну Пьянову могут перевезти в другое место (коллаж РБК-Украина)

В деле по убийству 13-летней Кристины Пьяновой появились новые подробности

Убийство 13-летней Кристины Пьяновой под Харьковом обрастает новыми подробностями. Сейчас стало известно, что главную подозреваемую по делу - мать девочки Татьяну Пьянову собираются отвезти на психиатрическую экспертизу в другой регион.

Как сообщают в полиции, сейчас следователи решают вопрос о том, нужно ли перевозить женщину в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием. Об этом пишет NewsRoom.

Сейчас Татьяна Пьянова по-прежнему находится под стражей.

Напомним, что Татьяну Пьянову задержала полиция, когда она обнаженная шла по трассе в Харьков с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины.

Уголовное производство было открыто по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Во время разбирательства мать вела себя неадекватно и говорила, что ее дочь зовут Ева, а не Кристина.

Адвокат подозреваемой пытался обжаловать избранную ей меру пресечения и просила отправить Пьянову под домашний арест.

Заседание назначено на 28 мая.

Как мы ранее писали, появились жуткие подробности о матери ребенка Татьяне. Соседи рассказали леденящие душу детали.

Автор: Мария Соловей