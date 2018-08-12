Убийство многодетной женщины-бизнесвумен: назван заказчик

Имя заказчика сообщил один из подозреваемых во время допроса
Жестокое убийство многодетной матери, Лилии Гордеевой, умершей от ножевых ранений, считают заказным убийством. Как сообщает ТСН, во время допроса подозреваемый в преступлении, Алексей Ермолович, сообщил, что одним из заказчиков данного эпизода был Виктор Домасенко – родной брат Светланы Смык, судьи Печерского суда.
В преступлении подозревают двух исполнителей – Ермоловича и его сына, и двух заказчиков – Аллу Домасенко и ее сына. Также, подозреваемый добавил на допросе: "Я с отцом говорил. Ну, руководит всем отец, скажем так", - ссылаясь на Виктора Домасенко.
Видео: Назван заказчик убийства Лилии Гордеевой (tsn.ua)
Никита, старший сын убитой, показал журналистам автомойку – совместный бизнес супругов Домасенко и убитой Лилии Гордеевой, из-за которой и было совершенно убийство. Известно, что вдобавок к общему бизнесу, заказчики убийства и жертва были кумовьями.
Светлана Смык отказалась комментировать эти события, лишь отрицала свое влияние на следствие.
Напомним, ранее сообщались другие подробности этого резонансного убийства.
Также недавно мы писали о том, что муж жестоко убил жену во Львовской области, а ее труп он спрятал в шкафу.
Видео: РБК-Украина