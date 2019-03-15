Убийство Оксаны Макар: в деле появился новый поворот

Коллаж РБК-Украина

Убийце пересмотрят приговор

Суд Николаева решил пересмотреть приговор 29-летнему Евгению Краснощеку, который убил Оксану Макар. Теперь он пожизненно осужден за убийство 18-летней девушки. Об этом информирует Gazeta.ua.

Дата судебного заседания пока неизвестна. Причиной таких действий стало то, что в деле появились новые обстоятельства, о чем информируют работники суда. Какие именно - не уточняется.

Напомним, что 9 марта 2012-го вместе со своими товарищами он изнасиловал Оксану и пытался задушить. Затем злоумышленники вынесли ее на недострой и подожгли. На следующее утро девушку с ожогами и переохлаждением нашел прохожий. Многочисленные травмы не оставили жертве шанса выжить.

На данный момент Евгений Краснощек отбывает наказание в Черниговской области. В 17 лет он ушел из дома из-за конфликта с отчимом и матерью. Работал охранником в косметическом магазине. Имеет дочь. На время преступления ей было 6 лет. После суда семья Краснощека от него отказалась.

Ранее мы сообщали о том, что появились новые обстоятельства в деле о гибели сотрудника Администрации президента. У погибшего обнаружили перелом костей носа. Также выяснилось, что у него исчез мобильный телефон и банковская карта.

А также рассказывали о том, что под Черкассами изверг расстрелял семью. Пострадавший, уже будучи в тяжелом состоянии смог позвонить дочери, передал телефон женщине, которая и сказала, что на них напали. К сожалению потерпевшие скончались в больнице.