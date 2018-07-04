Убийство в центре Киева: появилась информация о жертве

Убитый возле столичного ресторана мужчина был близок к криминальному авторитету

В центре Киева в результате стрельбы возле ресторана "Долма" умер азербайджанец, близкий к известному криминальному авторитету Олегу Бакинскому. Об этом сообщает издание "Факты".

Убийство было совершено во вторник, 3 июля.

По данным издания, три года назад за убитым со стрельбой гонялись по центру столицы бойцы "Альфы" и столичные правоохранители.

Происшествие случилось 26 марта 2015 года на улице Городецкого. Было совершено покушение: мужчина вышел из дома и в него начали стрельбу из огнестрельного оружия. Пули попали в ноги жертве. Он выжил благодаря спецназовцам и милиции, которые попытались схватить нападавших.

Преступники пытались скрыться на автомобиле. Их удалось задержать. Одним из них и оказался житель Баку Агаев Давуд Шахвелед оглу, которого убили в Киеве во вторник, 3 июля.

Стоит отметить, что в полиции Киева рассматривают несколько версий произошедшего ЧП, в частности, - заказное убийство.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и бесспорно одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни", - рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Напомним, пострадавший в результате стрельбы умер в больнице.

Ранее сообщалось, что названы приметы злоумышленника и марка его машины.

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