Убийство военного в Харьковской области: появились детали происшествия

Фото: в Харьковской области нашли убитым военного (hk.npu.gov.ua)

Его тело нашли на территории военной части

Вчера, 30 июля, в городе Лозовая Харьковской области было найдено тело 23-летнего украинского военного. В сети появились детали происшествия. Об этом сообщает издание Obozrevatel, ссылаясь на личный источник.

Украинский военный был контрактником и проходил службу в батальоне "Донбасс Украина". Его тело обнаружили в колодце. "Горло перерезано", - рассказал изданию бывший боец батальона.

Отметим, что в РБК-Украина уже писали о том, что в полиции подтвердили данный факт.

"Тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями было выявлено на территории военной части в городе Лозовая. Информация о происшествии в полицию поступила 30 июля. На месте работники полиции выявили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории военной части", - написано в публикации полиции Харьковской области на официальной странице в Facebook.

Фото: в Харьковской области нашли убитым военного (hk.npu.gov.ua)

Также в сообщении добавили,что по данному факту были внесены ведомости в Единый реестр досудебный расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения воли на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Бердянске Запорожской области убили бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск.

Также мы писали о том, что на востоке Украины погиб боец из Прибалтики, который защищал украинскую землю, Майк Ронин.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Герои, погибшие в июне 2018