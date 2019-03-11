Убийца с молотком: в Днепре маньяк жестоко расправлялся с женщинами

Коллаж РБК-Украина

Ранее судимый убийца вновь взялся за дело

Правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Днепра, который подозревается в жестоком убийстве и разбойных нападениях на пенсионерок. Об этом сообщает начальник ГУ НП в Днепропетровской области Виталий Глуховеря на своей странице в Facebook.

По словам Глуховеря, подозреваемый ранее был неоднократно судим. Жертвами преступника были женщины пенсионного возраста, на которых мужчина нападал, чтобы завладеть их деньгами.

Кроме того, 2 недели назад в Самарском районе преступник избил молотком двух пожилых женщин-сестер, которые до сих пор находятся в больнице. В Новомосковске 2 марта он убил 73-летнюю женщину.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Glukhovery

Стоит отметить, что мужчина уже около 12 лет сидел в тюрьме за похожие преступления. В данный момент убийца арестован и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Винницкой области рецидивист жестоко убил молодую пару из-за ревности.

Ранее сообщалось, что появились новые мотивы убийства семьи, которое совершил Анатолий Малец.

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