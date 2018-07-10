Угрожали вилами: жители Закарпатья напали на полицейского

Фото: РБК-Украина

Дебоширы устроили драку в кафе и угрожали "копам"

В селе Ракошино Закарпатской области дебошир напал на полицейских и угрожал вилами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел в понедельник, 9 июля, около десяти часов вечера. В результате происшествия пострадал "коп". Патрульного госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

В полицию сообщили о драке в местном кафе. Дебоширы также повредили имущество развлекательного заведения. Прибыв на вызов, патрульные увидели пять человек, которые вели себя вызывающе. Один из злоумышленников начал угрожать вилами.

Участниками конфликта оказались 24-летний житель Мукачево района, и двое жителей села Домбоки 27 и 32 лет.

Фото: facebook.com/zakpolice

Полицейские несколько раз предупреждали злоумышленника о возможных последствиях. Он бросил вилы на землю и пошел на патрульных с кулаками. Мужчину задержали. Однако когда инспектор надевал на правонарушителя наручники, другой мужчина из этой же компании ударил "копа" железным стулом.

С телесными повреждениями патрульного доставили в больницу, а нарушителей – в полицейское отделение.

Скриншот поста (facebook.com/zakpolice)

Ранее житель Ровенской области с вилами напал на "копа". 25-летнего правоохранителя госпитализировали в больницу. Позднее стало известно, что состояние молодого полицейского, которого проткнули вилами, ухудшилось. Сотрудник полиции Александр Гордейчук умер в медучреждении.

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