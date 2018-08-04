Угрожали водителю и требовали с него деньги: в Киеве в ДТП сбили женщину

Фото: Ночное ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Авария произошла недалеко от ТЦ "Леруа Марлен"

В Киеве на Броварском проспекте недалеко от ТЦ Леруа Марлен, в Киеве, произошло ДТП - Volkswagen Caddy сбил женщину. Об этом сообщает "Информатор", указывая на то, что авария произошла около 22:30.

Со слов пассажира автомобиля стало известно, что они двигались со стороны Лесного массива на небольшой скорости. Однако в какой-то момент пострадавшая попыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса машины. Несмотря на низкую скорость движения, водитель не смог вовремя среагировать на ситуацию, и женщина пострадала.

Но самое интересное началось позже, к месту аварии подбежала группа молодых людей ромской национальности. Они начали угрожать водителю, и после недолгих разговоров предложили заплатить им материальную компенсацию, чтобы "замять" это дело. Владелец автомобиля отказался от этих "предложений" и позвонил в "скорую помощь" и полицию.

Фото: в Киеве в ДТП сбили женщину (informator.ua/Александр Калиничук)

Товарищи пострадавшей решили не дожидаться прибытия представителей власти и скрылись с места происшествия. Что касается самой женщины – она была госпитализирована с травмой головы.

Напомним, в столице произошло еще одно ДТП, пострадала студентка-иностранка. Также, в Киеве медики просят помощи в опознании неизвестной девушки, доставленной в больницу без сознания и с травмами, полученными в результате аварии. Кроме того в Запорожье водитель автобуса возил пассажиров, находясь под воздействием запрещенных веществ.

Видео: РБК-Украина