Украина в финале ЧМ: видео опасных моментов матча и победного гола

Молодежная сборная Украины (фото: GettyImages)

Молодежная сборная Украины впервые вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше. Наша команда обыграла сборную Италии со счетом 1:0. В сети появилось видео самых опасных моментов игры.

Обе команды начинали матч осторожно, никто не спешил идти вперед. За первые 15 минут игры не было совершенно ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники Украины и Италии перепасовывались на своей половине поля.

Иногда матч оживлялся дальними передачами. После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца забил мяч в ворота сборной Италии из центра штрафной.

Украина в финале ЧМ - видео самых опасных моментов игры (видео: YouTube/Rey Comps)

Драма развернулась под конец игры. Так на 80-й минуте матча сборная Украины осталась играть в меньшинстве, поскольку поле покинул защитник Денис Попов за фол в верховой борьбе. Причиной удаление стала вторая желтая карточка за игру. Стоить отметить, что из-за этого удаление Попов пропустит финальный матч.

В компенсированное время арбитром матча сборная Украины пропустила гол, но он был отменен после того, как главный арбитр просмотрел видеоповтор и увидел, что игрок сборной Италии Джанлука Скамакка нарушал правила перед тем, как забить мяч.

С кем Украина сыграет в финале пока неизвестно. Наш соперник определится в матче между Эквадором и Южной Кореей. При этом финальная игра состоится в субботу, 15 июня.

Напомним, что вратарь сборной Украины присоединился к молодежной команде.

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