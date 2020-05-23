Украина останется без урожая: эксперт шокировала прогнозом на 2020 год

В Украине не будет урожая фруктов (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине из-за заморозков не будет фруктов

В Украине не будет урожая фруктов в 2020 году из-за сложных погодных условий. Также под угрозой урожай зерновых культур из-за заморозков. Сухая зима и отсутствие дождей в южных регионах уже привели к существенным убыткам. Что будет с урожаем в 2020 году в Украине – рассказала начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По мнению эксперта, урожай больше всего пострадает из-за весенних заморозков в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Об этом Адаменко рассказала в интервью "ГолосUA".

"Там, где были самые низкие температуры. Это центральные и южные области. Например, в Херсонской, Одесской и Николаевской области. В Киевской области не было заморозков и не были зафиксированы повреждения озимых. В областях, где были заморозки, в большей степени был поврежден ячмень, так как он находился в уязвимых фазах развития. Кроме того, длительный период была засуха. То есть воздействие негативных факторов на урожай было в комплексе", - считает эксперт.

Также агрометеоролог Татьяна Адаменко добавила, что в 2020 году Украина останется без урожая косточковых фруктов. Связано это с тем, что сильные заморозки пришлись на время их цветения.

"Пострадали ранние сорта абрикос, персиков, слив и вишен, там, где произошло массовое цветение во время заморозков, которые были в первой половине апреля. Прежде всего, это касается южных областей и ранних сортов косточковых деревьев, которые зацвели на территории других областей. Можно сказать, что в этом году Украина останется без урожая абрикос, персиков и других косточковых фруктов. Там, где не было массового цветения, например, в северных областях, то там еще, что-то сохранилось. Украина в этом году будет без отечественных косточковых. Стоит ожидать импортных фруктов и из-за карантина, и в результате неурожая. Своих персиков, абрикосов и слив будет очень мало, а стоить они будут очень дорого", - предупредила агрометеоролог.

Напомним, что ранее климатолог рассказал, как изменится погода в Украине. Он предупредил о засухе и критически высоких температурах летом.

Ранее метеорологи ошарашили погодой на лето в Украине. В самом начале лета придет жара, а дальше - резкий спад температуры.

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Автор: Анна Ярошенко