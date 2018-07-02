"Украина с вами": жена президента ФФУ поздравила сборную РФ с победой

Соответствующий пост появился на странице девушки в сети

Гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус поздравила сборную России с победой над сборной Испании на Чемпионате мира по футболу. Об это свидетельствует ее пост на странице в Facebook.

Фото: Екатерина Чаус (facebook.com/Катюшенька Ча)

"Россия чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! Мы в Дюссельдорфе, в СПА, кричали так, что жаловались другие посетители! И бе-бе-бе сборной Испании, чтобы не задирали носы! Россия вас сделала! Украина с вами! Даже в Германии", - написала Чаус, и опубликовала фотографию с отдыха.

Скриншот потса (facebook.com/Катюшенька Ча)

Кстати, Шендерович осудил россиян за ЧМ-2018.

"Есть атмосфера фестиваля, другое дело, в какой стране происходит этот фестиваль, среди чего, среди какого концлагеря позорного происходит этот фестиваль", - сказал он.

Шендерович считает, что "все население России должно быть осуждено по статье "преступная халатность".

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