В Украине хотят создать "черный список" СМИ: кто туда попадет и к чему здесь Кагарлык

Украинские СМИ (фото: facebook.com/diia gov ua)

Украинские СМИ могут внести в "черный список" после инцидента в Кагарлыке

Журналисты предложили создать "черный список" СМИ, которые в своих материалах раскрыли имя и фото жертвы изнасилования в Кагарлыке. Кроме того, они обнародовали имя больного от рождения ребенка, фото, место проживания и подробности частной жизни.

По словам журналистов, государство не реагирует на подобные действия, и в большинстве случаев такие новости формально являются законными, но по факту или раскрывают частные данные, или искажают факты.

Поэтому было предложено создать на год "черный список" СМИ, которые, по данным независимых исследований, предвзято освещают события. Таким образом журналисты хотят оградить Википедию от фейков.

СМИ, которые предложили внести в "черный список"

1+1, ТСН

КП в Украине

Знай.юа, Політека.нет

Обозреватель

Главред.інфо

Апостроф

Канал "НАШ"

ZIK, NewsONE, 112-Україна

Кореспондент.нет

Страна.юа

При этом журналисты предложили вести голосование. Некоторые отметили, что этот список можно продолжать до бесконечности, поскольку у каждого найдутся свои "любимые" СМИ.

Напомним, появились новые сведения о "копах"-мучителях, которые изнасиловали женщину в Кагарлыке.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу об изнасиловании в Кагарлыке впервые заговорил.

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Автор: Роман Мирончук