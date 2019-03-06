В Украине обнаружена опасная партия презервативов: что известно

Контрабандные презервативы считались уничтоженными
На территории Украины обнаружена контрабандная партия презервативов Durex, которые не допустили в оборот и они считались уничтоженными. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на своей странице в Facebook.
Речь идет о презервативах Durex, которые называются "презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex RealFeel" (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт.
Контрабандные партии имеют следующие номера: 1000433147, 1000494067, 1000474803.
Фото: facebook.com/dls.gov.ua
Данные партии не получили разрешение на продажу из-за того, что они не соответствуют требованиям технических регламентов. Но, тем не менее, они все равно появились на рынке Украины.
Компания "Реккитт Бенкизер Украина" - представитель производителя Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания, производящих презервативы Durex, уже обратилась к украинским правоохранительным органам.
Напомним, что глава производителя Durex и Strepsils объявил об отставке.
Ранее сообщалось о том, что в Одесской области обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.
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