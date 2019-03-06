В Украине обнаружена опасная партия презервативов: что известно

Коллаж РБК-Украина

Контрабандные презервативы считались уничтоженными

На территории Украины обнаружена контрабандная партия презервативов Durex, которые не допустили в оборот и они считались уничтоженными. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на своей странице в Facebook.

Речь идет о презервативах Durex, которые называются "презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex RealFeel" (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт.

Контрабандные партии имеют следующие номера: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

Фото: facebook.com/dls.gov.ua

Данные партии не получили разрешение на продажу из-за того, что они не соответствуют требованиям технических регламентов. Но, тем не менее, они все равно появились на рынке Украины.

Компания "Реккитт Бенкизер Украина" - представитель производителя Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания, производящих презервативы Durex, уже обратилась к украинским правоохранительным органам.

Напомним, что глава производителя Durex и Strepsils объявил об отставке.

Ранее сообщалось о том, что в Одесской области обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

Мы также писали о том, что в Сумской области СБУ блокировала контрабанду товаров из России.