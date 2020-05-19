В Украине разоблачили суперхакера: провернул аферу века с данными

В Украине поймали супехакера (Фото: freepik)

В Украине задержали хакера, который похитил самое большое количество данных за всю историю

В Украине разоблачили хакера, который был известен под ником Sanix. В свое время молодой человек стал известен после попытки продажи базы данных, которая была самым крупнейшим в истории массивом похищенных данных.

В 2019 году статьи об этом хакере облетели все мировые СМИ, но долгое время спецслужбам не удавалось выяснить, кто скрывается за именем Sanix.

Как рассказали в СБУ, преступника задержали в Ивано-Франковской области. После того, как он выставил на продажу базу данных, сотрудник службы начали вести за ним наблюдение.

"Служба безопасности установила и задержала хакера, известного под ником Sanix. В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей", - говорится в сообщении.

В январе 2019 года имя хакера засветилось в изданиях The Guardian, Forbes и Newsweek. Ему посвятили даже несколько передач, так как база данных, которая оказалась в его распоряжении, стала самым крупным и массовым похищением за всю историю.

Работники спецслужб установили, что база данных объемом в 87 мегабайт – это только лишь часть того, что хакер похитил. Было установлено, что в распоряжении преступника не одна такая база и общий объем похищенной информации составил около одного терабайта. В этих базах данных были данные, в том числе и финансовые, жителей Евросоюза и Северной Америки.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодам банковских карточек, электронных кошельков криптовалют, счетов PayPal, сведениями о компьютеры, сломанные для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак", - рассказали в СБУ.

Злоумышленника задержали и предъявили подозрение по ч.2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины. В его квартире была обнаружена компьютерная техника с двумя терабайтами похищенной информации, телефоны с доказательствами, наличные деньги от незаконных сделок.

В Украине задержали суперхакера, который провернул самую масштабную аферу с кражей данных

Напомним, ранее мы писали о том, что произошла масштабная утечка и данные украинцев продают в сети.

Автор: Маруся Счастливая