В Украине запретили популярные лекарственные средства

Коллаж РБК-Украина

Под запрет попали сразу 18 препаратов киевского производителя

В Украине под запрет попали сразу 18 препаратов киевского происхождения. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Производитель лекарства - Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины". Постоянный запрет установили относительно устранения нарушений лицензионных условий и письмо Государственного предприятия "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН.

В список попали такие лекарства как: раствор аммиака, бриллиантовый зеленый, настойка валерианы, пероксид водорода, глицерин, настойка глода, димексид, йод, камфорное масло, раствор Люголя, раствор натрия тетрабората в глицерине, паста Теймурова, Пертусин, Ротокан, медицинский спирт 70% и 96%, Формидрон, Фукорцин.

Ранее под запрет попало популярное лекарство от кашля, которое оказалось опасным для жизни. В ходе новых доклинических испытаний у препарата "Эреспал" был обнаружен побочный эффект.

Мы писали, что в Украине запретят тестирование косметики на животных. Также перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

А также о том, что украинцам сообщили о правилах возврата некачественного лекарства. Самое важное - не выбрасывать чек заранее.