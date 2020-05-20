Украинец сходил в магазин, но в продуктах обнаружил шокирующий сюрприз

Украинец обнаружил в еде неприятный сюрприз (коллаж РБК-Украина)

В Мелитополе мужчина обнаружил в мясном изделии мух

В Мелитополе мужчина пошел за продуктами, но в покупках его ждал шокирующий сюрприз. Местный житель приобрел в магазине сосиски, открыл их дома, но в них оказались мертвые мухи. Как попали туда насекомые - неизвестно.

Как сообщает "РИА Мелитополь", мясная продукция производится Мелитопольским мясокомбинатом. На ней значится маркировка, что это высший сорт. Отмечается, что сосиски были в заводской упаковке. В издании не уточняется, написал ли жалобу мужчина.

В Мелитополе мужчина обнаружил в сосисках мух (фото: РИА Мелитополь)

К счастью, мужчина не успел съесть купленные сосиски. Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. Украинцы не верят в то, что показал на фото мужчина.

Как он узнал что она там есть? И разрезал именно в том месте!!!

Скоро не только мух увидите. Крысы тоже там имеются.

Это же надо так разрезать сосиску, чтоб прямо на муху попасть. Прямо экстрасенс какой-то. Заказ налицо.

Вот прямо разрезал где надо.

Ага, сосиску разрезал, а муху- нет. И, судя по фото, на ровный срез просто положили вкусняшку. Ложь, трындеж и провокация.

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Автор: Мария Соловей