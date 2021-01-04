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Украинец выбрался из машины после ДТП, но попал под колеса другого авто

Николаев, Понедельник 04 января 2021 19:03
Украинец выбрался из машины после ДТП, но попал под колеса другого авто
ДТП в Николаеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Николаеве 3 января 27-летний водитель Mitsubishi Lancer вылетел с дороги и врезался в дерево. После этого он вышел из машины и пошел в сторону с. Мешково-Погорелово. Возле заправочной станции на проходной части его насмерть сбил 39-летний водитель Audi A6, который сразу же скрылся с места происшествия.

Через некоторое время водитель Audi A6 все же вернулся на место совершения наезда, но он уже был на другом транспортном средстве. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Украинец выбрался из машины после ДТП, но попал под колеса другого авто

ДТП в Николаеве (фото: mk.npu.gov.ua)

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения водителя Audi A6.

Напомним, утром 1 января в Киеве произошло необычное ДТП. Аварию очевидцы засняли на видео, которое опубликовали в сети. На нем видно, что Jaguar повис передней частью на дереве. При этом пользователи сети отметили, что водитель, скорей всего, встретил Новый год с большим количеством алкоголя.

Ранее под Полтавой школьный автобус с детьми попал в ДТП после того, как водитель потерял сознание за рулем. В транспорте находились девять детей и четверо взрослых, пострадал один ребенок и водитель.

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