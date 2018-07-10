Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет

Олег Колисниченко и Юлия Нос (фото: Facebook/Yuliia Nos)

Опасный акробатический трюк украинцев на знаменитом пляже Мохо привел в восторг западные СМИ

Украинцы Олег Колисниченко и Юлия Нос попали на страницы топовых мировых изданий после того, как исполнили опасный трюк на острове Сен-Мартен.

Дело в том, что на этом острове в Карибском море самолеты, совершающие посадку в аэропорт Принцессы Юлианы, пролетают предельно низко над пляжем, где собираются сотни отдыхающих - начало взлетно-посадочной полосы примыкает к морскому берегу и составляет всего около 2000 метров.

На остров съезжаются также экстремалы, которые хотят дотронуться до взлетающего самолета прямо с берега, или же постоять под судном, идущим на посадку. Были случаи, когда отдыхающих сметало воздушным потоком с пляжа прямиком в океан.

Но 36-летнего Юрия и 25-летнюю Юлию не спугнули предупреждающие знаки о том, что реактивный порыв от прибывающих и вылетающих самолетов может привести к серьезным травмам или даже смерти. Более того, они решили исполнить опасный трюк, чтобы быть ближе к идущему на посадку самолету. На фото, которые сразу же разлетелись по сети и западных СМИ, видно, как во время посадки авиалайнера Юлия исполнила акробатический трюк, в результате которого ее ноги оказались в считаных сантиметрах от шасси самолета.

Украинские акробаты на отдыхе (фото: Facebook/Yuliia Nos)

"Многие люди фотографировали самолеты над их головами, но у нас была идея сделать что-то классное. После нескольких попыток нам удалось исполнить этот трюк. Но когда самолет приблизился, мы не ожидали, что он будет таким большим и так близко к нам. Шасси не коснулись моих ног, но я почувствовала это огромное количество воздуха, из-за чего потеряла равновесие", - цитирует девушку The Sun.

Газеты пишут об Юлии и Олеге (facebook.com/oleg.kolisnichenko.5)

Как известно, Юля и Олег - акробаты со стажем. Они живут в Киеве.

"Мы очень любим акробатику, и нам нравится получать удовольствие от нее вне работы. Пляж этот действительно опасен, но одновременно захватывающий!" - отметила киевлянка.

Daily Mail об украинских акробатах

Газета The Sun об украинских акробатах

Добавим, что эти завораживающие фото были сделаны в прошлом году. Но, как написал Олег в своем Instagram-аккаунте, "дух до сих пор захватывает".

Напомним, что в Ровенской области уволенная за фото в купальнике воспитательница стала жертвой мести заведующей.

Видео: РБК-Украина