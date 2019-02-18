Украинские бойцы уничтожили ВОП боевиков на Донбассе (видео)

Коллаж РБК-Украина

На видео запечатлен момент уничтожения ВОП боевиков

Военнослужащие ВСУ уничтожили временный опорный пункт противника в зоне проведения операции Объединенных сил. Соответствующее видео выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем YouTube-канале.

Он сообщил, что на одном из ВОПов противника стрелял пулемет. После очередной пулеметной очереди бойцы ВСУ запустили снаряд, который прямиком зашел в отверстие позиции.

Он также отметил, что на позиции противника еще немного дымило около двух часов.

Видео:YouTube/Анатолий Штирлиц

Напомним, что на Донбассе погиб боец легендарной 24 ОМБр Руслан Кондратюк. У героя остались двое детей - 10-летний сын Святослав и 7-летняя дочь Диана.

Ранее сообщалось, что в ВСУ заявили о готовности действовать по разным сценариям кризисных ситуаций. Об этом сообщил генерал армии Украины Виктор Муженко.

Мы также писали о том, что в сети показали артудары ВСУ по позициям оккупантов. Террористы понесли потери в живой силе и боевой технике.