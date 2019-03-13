В Украину возвращается все меньше аистов: названа жуткая причина

Коллаж РБК-Украина

Ученые встревожены тем, что в страну перестают возвращаться птицы

В последнее время специалистов все чаще беспокоит вопрос: почему в Украину возвращается все меньше аистов. Об этом сообщает "Типова Україна" в cоциальной сети Facebook.

"Большую тревогу ученых вызывает высокая смертность аистов на пролете и в местах зимовки. Во многих странах Африки белый аист традиционно является охотничьей птицей. Мясо потребляется в пищу, кости ног идут на трубки, перья используют для украшений, даже из клюва делают колдовские средства", - указано в посте.

Также уточняется, что в Северной и Западной Африке около 80% случаев гибели аистов приходится на отстрел. Всего, по подсчетам орнитологов, на восточном пролетном пути ежегодно отстреливается 5-10 тысяч аистов, из них 4-6 тысяч - в Ливане.

Фото: (facebook.com/typicalukraine)

Напомним, что в Киеве неподалеку от станции метро "Оболонь" появился восхитительный мурал с маленьким оленем. Своей работой он выразил протест против убийства животных браконьерами.

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