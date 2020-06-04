Украину снова зальет дождями: какие области накроет непогодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова принесет дожди и штормовой ветер

Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой практически во всех областях страны. Ожидается также сильный штормовой ветер в большинстве регионов. Однако, по прогнозу синоптиков, температура воздуха начнет повышаться и местами возможно до +25 градусов.

На востоке Украины сильные дожди пройдут в Харькове, Полтаве и Днепре, в остальных областях – небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью от +10 до +12 градусов, днем прогреется до +19 +23 градусов. Ветер юго-западный, со штормовыми порывами.

В южных областях ожидается переменная облачность, но без осадков, сильный ветер. Ночью от +12 до +15 градусов, днем от +21 до +25 градусов. В Крыму сухо, ночью +11 +13 градусов. Днем от +22 до +24 градусов.

На севере возможны кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, дневная от +19 до +21 градуса.

На западе страны синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, возможны ливни. Ночью ожидается от +9 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21 +24 градусов.

В центральной части страны ожидаются сильные дожди, возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем от +22 до +25 градусов.

В Киеве 5 июня пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный, до штормовых порывов. Ночью от +10 до +12 градусов, днем +21 +23 градуса.

Карта погоды в Украине на 5 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что в Украине начинается лето и синоптики назвали даты потепления.

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Автор: Анна Шиканова