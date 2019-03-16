Умерла Юлия Началова: жизненний путь талантливой певицы

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлия Началова в 1995 году обошла на международном конкурсе Кристину Агилеру

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в Москве. Ее экстренно госпитализировали 11 марта после того, как состояние певицы резко ухудшилось из-за диабетического кризиса, ей диагностировали красную волчанку и двустороннюю пневмонию, сообщают росСМИ. 16 марта врачи сообщили, что Юлия Началова скончалась. STYLER собрал самые интересные факты из жизни певицы.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в российском Воронеже в семье композитора Виктора Началова, который стал автором большинства песен Юлии, и профессионального музыканта Таисии Началовой.

С пятилетнего возраста начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни певицы стало участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991-1992 годах, в котором она одержала победу.

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы (выступление певицы на конкурсе "Утренняя звезда", видео: YouTube/Юлия Началова)

В 1995 году Юлия приняла участие в международном певческом конкурсе "Big Apple-95", где обошла Кристину Агилеру. Началова заняла первое место. В этом же году 14-летняя певица выпустила дебютный альбом "Ах, школа, школа".

С тех пор певица выпустила еще 7 альбомов, последний - в 2013 году.

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы (Кристина Агилера и Юлия Началова слева, фото: instagram.com/julianachalova)

Самым известным синглом исполнительницы является песня "Герой не моего романа", выпущенная в 1997 году.

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы ("Герой не моего романа", видео: YouTube/Клипы 90х 2000х)

В 2003 году принимала участие в реалити-шоу "Последний герой".

В 2005 году снялась в музыкальной комедии "Три мушкетера" с Владимиром Зеленским.

В 2010 году в США записала англоязычный альбом "Wild Butterfly".

Один из последних популярных синглов певицы "Буду рядом", выпущенный в 2013 году.

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы ("Буду рядом", видео: YouTube/ELLO)

Исполнительница дважды была в официальном браке. Первый раз с певцом и музыкантом Дмитрием Ланским, солистом группы "Премьер-министр" (развелись в 2004 году). Второй брак Началова заключила с футболистом Евгением Алдониным (2006-2011), после развода оставила фамилию мужа - Алдонина.

В браке с футболистом у исполнительницы родилась дочь Вера (1 декабря 2006 года).

С 2011 по 2016 годы состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым.

Юлия Началова умерла в Москве - биография и причины смерти певицы (Юлия с дочерью Верой и бывшим мужем Евгением Алдониным, фото: instagram.com)

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