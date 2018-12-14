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Умерла великая джазовая певица и лауреат трех премий "Грэмми"

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 12:19
Умерла великая джазовая певица и лауреат трех премий "Грэмми"
Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

Ненси Уилсон скончалась на 81-ом году жизни

В городе Пиониртаун, штат Калифорния, умерла великая джазовая певица и лауреат трех премий "Грэмми" Нэнси Уилсон. Артистка скончалась на 81-ом году в собственном доме, передает информационный портал Variety.

Точная причина смерти не указывается, однако есть сведения, что перед кончиной Нэнси Уилсон долгое время болела. Кончину артистки подтвердила ее представитель Девра Холл Леви.

Напомним, что за свою карьеру Уилсон выпустила более 60 альбомов. Она пела в жанрах блюз, джаз, соул и поп. 1964-ый год стал ключевым в карьере Уилсон, тогда о ней вышла статья в журнале "Time". Практически всех с первого взгляда поражала её новизна и свежесть.

Умерла великая джазовая певица и лауреат трех премий &quot;Грэмми&quot;Фото: (facebook.com/globalhoodnews)

В 1964-ом вышел один из самых известных и по сей день хитов Нэнси "How Glad I Am", за этот сингл она получила первую статуэтку "Грэмми". Две другие награды ей вручили за альбомы R.S.V.P. в 2005-ом и Turned to Blue в 2007-ом году. После нескольких появлений в различных телепрограммах Уилсон дослужилась до собственного телешоу под названием "Шоу Нэнси Уилсон". В 2011 году певица оставила музыкальную карьеру.

Напомним, что рак унес жизнь популярной голливудской актрисы.

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