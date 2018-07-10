"Умойся сама кровью": "титушковод" Крысин устроил скандал матери убитого журналиста

Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Известный "титушковод" закатил скандал на заседании Дарницкого районного суда

В Киеве на заседании Дарницкого районного суда, которое состоялось во вторник, 10 июля, фигурант расследований о пытках и похищениях людей во время Революции Достоинства Юрий Крысин оскорбил мать убитого журналиста Вячеслава Веремия. О его выходке рассказала журналистка Наталья Двали на своей странице в Facebook.

"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу!" ― выкрикивал Крысин.

"Титушковод" заявил, что "Веремий сначала бросал гранаты, а потом приехал снимать".

"Это ты хвора. Оградите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!” – продолжал препираться Крысин с женщиной, которая спрашивала, за что он убил ее сына.

Скриншот поста (facebook.com/nato.dvali.3)

Напомним, Юрий Крымин признан виновным в соучастии в убийстве журналиста издания "Вести" Вячеслава Веремия. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее журналисты показали, в каких условиях сидит главный "титушковод" Крысин.

"Юрий Крысин и его адвокаты активно саботируют судебные заседания. Поэтому активисты С14 решили наведаться к нему в СИЗО. Как оказалось, он сидит в отдельной камере в специальной зоне изолятора, а поскольку он сейчас под судом – снимать его нельзя, но условия, в которых он содержится показали", - сказано в подписи к видео.

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