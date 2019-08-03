ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умышленное убийство: видео наезда на известного диджея шокировало сеть

STYLERЖизнь    03.08.2019 - 15:49
Умышленное убийство: видео наезда на известного диджея шокировало сеть
Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве (иллюстративное фото: facebook.com/uvkurier)

Многие пользователи сети считают, что этот наезд был неспроста

В сети появилось видео момента наезда на диджея Александра Лисогора, который более известен, как Gabber. Музыкант ехал на мотоцикле Honda и его сбил автомобиль Hyundai Trajet.

Инцидент произошел в четверг, 1 августа, на проспекте Победы недалеко от станции метро "Святошино". На видео видно, что автомобиль Hyundai двигался в крайней левой полосе, но потом начал резко смещаться в соседний ряд, по которому на мотоцикле ехал Александр Лисогор.

Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Водитель авто сбил мотоцикл, который застрял под передним левым колесом. При этом мотоциклист оказался под бампером авто. Странно, но водитель Hyundai даже не пытался притормозить и протащил музыканта несколько десятков метров по асфальту.

 
Александр Лисогор (фото: instagram.com/mixmaster_gabber)

В результате аварии диджей получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких. Музыкант скончался в операционной.

Пользователи сети шокированы этими кадрами и некоторые считают, что это было намеренное убийство.

  • Водитель легковушки даже не тормозит, тупо давит мотоциклиста, укуренный или что?
  • Он его просто напросто умышленно сбил и еще пытался переехать. Тормозного пути даже нет. Это что за пи***ц такой!!!
  • Это он с левого ряда в поворот что ли этот спешил так? Страшно ездить с такими уе***ми по одним дорогам;
  • Здесь скорее похоже на умышленное убийство;
  • На 8 секунде даже заметно, что специально захватывает бедного, чтобы протянуть дольше и нету тормозного пути! Да, это преднамеренное убийство...
  • Подозрительно все. Похоже на умышленные действия. Видимо до этого у них на трассе было недоразумение и у чувака снесло крышу;
  • На видео четко видно водителя, нет там никакой подушки. Такое чувство, что после столкновения он начал вилять, чтоб отцепить от колес мотоциклиста с мотоциклом и свалить на полном ходу;
  • Байкер ехал нормально, в полосе. Его тупо давили и не останавливались.

Умышленное убийство: видео наезда на известного диджея шокировало сетьУмышленное убийство: видео наезда на известного диджея шокировало сеть

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Киеве пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне женщина на джипе сбила детей на пешеходном переходе.

В Закарпатской области в ДТП пострадала женщина с ребенком Разозлила собака: в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе (фото)
Новости Украины КиевДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь