"Ушел на небо..." Погиб 38-летний украинский боец

Влад Гусейнов погиб в результате обстрелов украинских позиций пророссийскими боевиками

На Донбассе погиб 38-летний украинский боец Влад Гусейнов, который защищал нашу страну от пророссийских боевиков.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Иванова)

Как рассказала волонтер Добровольческого Украинский Корпуса Наталья Иванова, сердце солдата 92-й отдельной механизированной бригады перестало биться 28 июня.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Иванова)

"Это болезненный удар для его побратимов в ВСУ и для бойцов-добровольцев ДУК ПС, которые имели честь в прошлом году воевать с ним бок о бок на одной позиции. Он был весельчак, находил силы шутить в любой ситуации, чтобы поддерживать настроение побратимов в трудной ситуации. И вот теперь... Он ушел на небо... Бойцы-добровольцы выражают сочувствие друзьям и близким Влада. Герою Слава!" - написала Наталья на своей Facebook-странице.

Скриншот поста (facebook.com/Наталия Иванова)

Вместе с теми, кто знал бойца, скорбят и все украинцы.

"Светлая память Воину света", - написала Юлия Дейнека.

"Пусть земля будет пухом... Вечная память..." - добавила Ирина Павлюк.

Влад Гусейнов (фото: facebook.com/Наталия Иванова)

29 июня в сети напомнили об отважном добровольце - оперном певце Василии Слипаке, который отдал жизнь за то, чтобы все украинцы жили в мире.

Видео: РБК-Украина