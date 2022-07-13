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Как успокоиться во время войны: психолог поделилась лайфхаками

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Среда 13 июля 2022 20:20
Как успокоиться во время войны: психолог поделилась лайфхаками Как успокоиться во время войны (freepik)
Автор: Марина Настевич

Во время войны многие люди находятся в состоянии постоянной тревоги и стресса, что плохо влияет на самочувствие и здоровье.

Психолог Юлия Ворман поделилась несколькими простыми, но действенными лайфхаками, как успокоить себя в эти трудные времена. Об этом пишет "Психологическая поддержка".

Как успокоить себя во время войны: способы

Рисование.

Если у вас есть доступ к различным антистрессовым раскраскам, можете воспользоваться ими. Если таких нет, поможет даже рисование неразборчивых каракуль на листе бумаги.

Детям можете предложить рисовать их настроение, состояние, страхи. Во время такого рисования и словесного описания рисунка ребенок разгружается и восстанавливается. Поэтому поощряйте это занятие.

Метод изображения своих страхов и эмоций с произнесением подходит не только детям, но и взрослым.

Слушать любимую музыку где возможно. Пойте.

А если вы сможете привлечь и других людей к этому занятию, то получите не только успокоение, но и ощущение сплоченности и единства.

Делайте перерыв в потреблении информации.

Сосредоточьте внимание на нескольких источниках, которые предоставляют только официальную, проверенную информацию. Старайтесь не просматривать новости перед сном.

Читайте художественную литературу, поэзию.

В западных странах было проведено много исследований, которые доказали, что поэзия имеет чрезвычайно положительное влияние на нашу психику.

Метод "Дыхание жизни".

Когда у вас есть настоятельная потребность в том, чтобы успокоиться или ослабить приступ панической атаки, сделайте полный вдох - задержите дыхание на три счета - полный выдох - задержка дыхания на три счета - повторение упражнения.

Ранее мы писали, как общаться с токсичными людьми по совету психолога.

Попробуйте также 4 упражнения, которые помогут быстро снизить уровень тревоги.

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