Утверждал, что у него туберкулез и кашлял на копов: в Киеве напали на прохожих

Фото: РБК-Украина

В ночь на 14 августа компания мужчин напала на прохожих с ножом

В Киеве по улице Щербаковского в ночь на 14 августа около 00:30 компания мужчин напала с ножом на прохожих. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали потерпевшие, они проходили мимо компании, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и между другом, который провожал девушек домой, и пьяными людьми произошла словесная перепалка, во время которой друга девушек ударили по лицу. После этого, нападавший достал нож.

Девушки позвонили по номеру 102 и вызвали правоохранителей. Через несколько минут они указали на зачинщиков конфликта. Их было задержано на перекрестке улиц Щербаковского и Салютной. В момент задержания ножа найдено не было.

Сообщается, что во время задержания нападавшие нецензурно выражались по отношению к сотрудниками полиции и обычным людям. Один из задержанных утверждал, что у него туберкулез и кашлял на правоохранителей. Это продолжалось, пока ему не надели марлевую маску.

Подробности инцидента выясняются. Все участники конфликта доставлены в районное управление полиции.

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